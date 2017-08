Brasile: Temer salvato da Camera,'vittoria della democrazia'

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 3 AGO - La decisione presa dalla Camera brasiliana "non è una vittoria personale ma una conquista dello stato democratico, della forza delle istituzioni e della stessa Costituzione": lo ha detto il presidente Michel Temer commentando il risultato della votazione dei deputati, che la notte scorsa hanno respinto le accuse di corruzione mosse dalla procura generale contro di lui. Il capo di Stato ha poi promesso che il suo governo "andrà avanti con le azioni necessarie", in particolare con le riforme già annunciate, come quella sulle pensioni.