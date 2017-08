(ANSA) - BERLINO, 3 AGO - "La cancelliera è una professionista del rimandare i problemi", così Martin Schulz, candidato SPD alla cancelleria, in un'intervista a Spiegel online. "Alla signora Merkel manca coraggio e forza" di dire le cose chiaramente, come bisognerebbe fare, ad esempio, con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. "Trump crede che la politica sia una palestra di box. Ma non è così. Ciononostante, la politica ha bisogno di parole chiare. E io credo di essere migliore di Merkel". Alla domanda del quotidiano sul suo ulteriore calo nei sondaggi di RTL-Wahltrend-Stern, una flessione arrivata al record negativo del 21% rispetto al 52% di Merkel, Schulz risponde che "più della metà degli intervistati non ha ancora scelto e le elezioni sono aperte".