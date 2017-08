Usa, Statua della Libertà irrompe nello scontro sui migranti

(ANSA) - ROMA, 3 AGO - La Statua della Libertà al centro di un feroce scambio di battute tra il giornalista della Cnn Jim Acosta e il consigliere della Casa Bianca Stephen Miller dopo la proposta di Trump di introdurre nuovi criteri per gli immigrati basati sulla conoscenza dell'inglese e sul possesso di mezzi di sostentamento. Lo scrive la Bbc online. "La Statua della Libertà dice:'Datemi i vostri stanchi, i vostri poveri, le vostre masse infreddolite desiderose di respirare libere'", ha detto Acosta a Miller citando una frase del sonetto inciso sul piedistallo della statua che domina la Baia di Manhattan. "Non dice niente sulla conoscenza della lingua inglese", ha aggiunto ironicamente. Il sonetto "è stato aggiunto dopo" e "non è effettivamente parte della Statua della Libertà originale", ha replicato Miller. Il botta e risposta è avvenuto nel corso di una conferenza stampa durante la quale Acosta ha accusato l'amministrazione Trump di "tentare di organizzare i flussi in questo Paese su base razziale ed etnica".