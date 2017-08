Spagna: 'guerriglia' sinistra radicale, turisti 'go home'

(ANSA) - MADRID, 3 ago - Si allarga anche al paese basco il movimento della sinistra indipendentista radicale nato in Catalogna che ha lanciato una 'campagna d'estate' contro gli eccessi del turismo, con scritte ostili e piccoli sabotaggi in particolare a Barcellona. Un fenomeno analogo, scrive El Mundo, si registra ora nel Paese Basco, in particolare a San Sebastian, protagonisti i giovani della sinistra abertzale di Ernai, vicini al partito indipendentista Sortu. La protesta dei giovani dell'ultra sinistra basca e catalana si inserisce in un più ampio movimento di rigetto degli eccessi del turismo di massa che ha visto gli abitanti di Barceloneta, il quartiere della spiaggia di Barcellona, scendere in piazza. Diversi quotidiani spagnoli parlano di una crescita di una 'turismofobia' nella aree che accolgono il maggior numero di visitatori 'low cost', spesso in alloggi senza licenza affittati attraverso piattaforme su internet come AirBnb.