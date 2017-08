Incendi: numerosi roghi in Calabria, in azione canadair

(ANSA) - CATANZARO, 3 AGO - Sono numerosi gli incendi divampati in queste ore in Calabria. A Tiriolo, nel catanzarese, un rogo alimentato dal forte vento ha interessato una vasta area bruciando uliveti e macchia mediterranea. Il fumo acre e le fuliggini provocate dalla combustione hanno invaso il centro del capoluogo regionale. Le fiamme hanno lambito anche alcune abitazioni rurali senza provocare danni alle persone. Carbonizzati, invece, alcuni animali. Sul posto stanno operando un canadair e due elicotteri regionali. A terra sono al lavoro vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro e i volontari dell'associazione di protezione civile "Diavoli rossi". Fiamme anche in provincia di Cosenza. A Rossano, in località Piana dei Venti, nella Presila Greca sono andati distrutti diversi ettari di bosco. Le fiamme hanno lambito un immobile disabitato. Situazione difficile a Morano Calabro dove opera un canadair. Roghi anche in provincia di Reggio Calabria sia sulla fascia ionica sia su quella tirrenica. (ANSA).