Migranti: Esposito attacca Ong, polemica sui social

(ANSA) - ROMA, 3 AGO - Polemica social sul senatore Pd Stefano Esposito che in una trasmissione tv dichiara: "Alcune Ong ideologicamente pensano solo a salvare vite umane e noi non possiamo permettercelo". Su twitter impazzano le critiche, ma il senatore dem replica sostenendo che si tratta della "sintesi di un ragionamento più ampio: lo Stato pone delle regole che le Ong devono rispettare per salvare vite umane". Lo scontro si allarga poi ai partiti con il deputato di Mdp Arturo Scotto che in un altro tweet scrive che "salvare vite umane non è un'ideologia, ma un dovere morale. Chi dice il contrario non ha né senso del dovere né tensione morale".