Usa: Comey per suo libro incassa 2 milioni di dollari

(ANSA) - NEW YORK, 3 AGO - James Comey, l'ex direttore dell'Fbi, incasserà 2 milioni di dollari per il suo libro che uscirà nella primavera del 2018. L'accordo è stato raggiunto con la casa editrice Flatiron, divisione di Macmillan. Il libro, ancora senza titolo, descriverà le caratteristiche di una "leadership etica e come questa si traduce in buone decisioni". "Il libro promette di portare i lettori dentro momenti straordinari della nostra storia, mostrando come vari leader del paese reagiscono quando sono sotto pressione. Comey offrirà un accesso senza precedenti nei corridoi del potere", afferma Bob Miller, presidente di Flatiron. Dato il precedente incarico di Comey all'Fbi, il libro dovrà essere rivisto prima della pubblicazione.