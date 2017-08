(ANSA) - BRUXELLES, 3 AGO - Sui rimpatri "parte del problema è anche che una volta che a una persona in Italia viene detto che deve essere rimpatriata, se non è detenuta, non ha più incentivi a cooperare con le autorità. Occorre che il processo dei rimpatri sia accelerato e le procedure snellite". Così il commissario Ue alla Migrazione Dimitris Avramopoulos in un'intervista all'ANSA. "La Legge Minniti - spiega - è un buon passo avanti in questa direzione e la Commissione è pronta a sostenere l'Italia a fare i cambiamenti che servono".