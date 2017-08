Kenya: verso presidenziali tra timori di violenze

(ANSA) - NAIROBI, 3 AGO - L'8 agosto prossimo, i keniani sono chiamati alle urne per le elezioni presidenziali e si trovano di nuovo a dover far fronte alle minacce di violenze, mentre molti dei sopravvissuti del più letale periodo di violenza politica nella storia del Paese, dieci anni fa, affermano di non aver avuto ancora giustizia. Secondo l'analisi di esperti, l'incapacità del governo di curare vecchie ferite sociali rischia di riverberarsi a lungo e di trasmettersi di generazione in generazione, con il rischio di trasformarsi in un nuovo ciclo di violenze. Nel 2007, oltre mille persone vennero uccise e oltre 600 mila vennero scacciate dalle loro case, dopo che gli osservatori internazionali affermarono che le elezioni appena svoltesi erano state truccate. Le elezioni della prossima settimana vedono un confronto serrato tra il presidente, Uhuru Kenyatta, e il leader dell'opposizione, Raila Odinga.