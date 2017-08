Usa: Trump, Casa Bianca catapecchia? Fake News

(ANSA) - NEW YORK, 3 AGO - La Casa Bianca una catapecchia? Fake news. Lo scrive Trump in un tweet smentendo cosi la versione secondo cui il presidente aveva descritto cosi' la residenza A Washington. "Adoro la Casa Bianca - si legge - e' uno degli edifici (case) piu' belli che abbia mai visto. Ma le Fake News dicono che io l'ho chiamata catapecchia. TOTALMENTE FALSO". Secondo un articolo che comparira' su Golf Magazine, Trump aveva spiegato che si reca cosi' spesso nel suo golf resort a Bedminster in New Jersey durante i weekend perché "la Casa Bianca e' una vera catapecchia". L'autore dell'articolo, Alan Shipnuck, difende la sua versione affermando che "non e' una bugia". Shipnuck ha ribadito la sua posizione anche a Hope Hicks, direttore per le comunicazioni strategiche alla Casa Bianca, che gli avrebbe chiesto una rettifica, scrive Politico.