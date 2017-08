Pistorius ricoverato in ospedale per 'dolori al torace'

(ANSA) - PRETORIA, 3 AGO - L'ex campione paralimpico sudafricano Oscar Pistorius è stato trasportato dalla prigione dove è recluso ad un ospedale, per poterlo sottoporre ad esami medici, e questa notte rimarrà ricoverato. Lo riferiscono fonti di stampa sudafricane, secondo cui Pistorius lamentava dolori al torace. Un portavoce del Dipartimento carcerario, Logan Maistry, ha riferito che Pistorius rimarrà in ospedale "in osservazione", ma si è rifiutato di fornire altri dettagli. Più volte campione paralimpico, Oscar Pistorius sta scontando una condanna a sei anni di reclusione per l'uccisione, nel 2013, della sua fidanzata Reeva Steenkamp.