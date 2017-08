Usa: Scaramucci va online per spiegare sua versione fatti

(ANSA) - NEW YORK, 3 AGO - Anthony Scaramucci vuole dire la sua versione dei fatti. Secondo quanto scrive la Cnn, l'ex capo della comunicazione della Casa Bianca, rimasto in carica per soli 11 giorni, domani terra' un evento online che sara' trasmesso su varie piattaforme, per parlare direttamente agli americani e spiegare quello che secondo lui e' accaduto. Scaramucci ha inoltre spiegato alla Cnn che 'incarico lampo' a parte, comunque l'intenzione era di rimanere alla Casa Bianca al massimo nove mesi e con il compito preciso di intervenire per interrompere la cultura dei leaks e le controproducenti lotte interne.