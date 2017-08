(ANSA) - ROMA, 3 AGO- "Esprimo la mia stima e la mia solidarietà al presidente emerito Napolitano. Non commento le parole di Salvini perché non le ritengo degne di nessuna considerazione". Così il presidente del Senato Pietro Grasso in merito alle recenti polemiche nate per il tweet del segretario della Lega Matteo Salvini contro l'ex Capo dello Stato.