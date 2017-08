Ue: Renzi,Italia sbagliato non difendere interessi nazionali

(ANSA) - CERVIA (RAVENNA), 3 AGO - "Quando Macron fa gli interessi francesi facendo arrabbiare molti di noi dobbiamo essere consapevoli che anche altri Paesi europei quando vanno a Bruxelles vanno a proteggere interessi nazionali. Come Italia non sempre abbiamo fatto questo lavoro per bene, abbiamo sbagliato". Lo dice, il segretario Matteo Renzi, presentando il suo libro 'Avanti', a Cervia. "Abbiamo sbagliato delle volte anche noi della sinistra, abbiamo spesso utilizzato l'Europa per la lotta interna, lo ha fatto anche la destra", conclude.