Siria: Isis chiama a raccolta giovani per difesa Dayr Zor

(ANSAmed) - BEIRUT, 3 AGO - Lo 'Stato islamico' nella Siria orientale chiama a raccolta i giovani per l'arruolamento forzato per far fronte all'offensiva russa e governativa siriana, secondo quanto si legge in una circolare diffusa nelle ultime ore e firmata dalle autorità dell'Isis nella città di Dayr az Zor, verso il confine con l'Iraq. Attivisti locali hanno fatto avere all'ANSA un'immagine della circolare con cui l'Isis impone a tutti gli uomini di età compresa tra i 20 e i 30 anni a recarsi, entro una settimana, negli uffici preposti all'arruolamento. Da settimane l'Isis in Siria e in Iraq ha perso ampi territori conquistati tra il 2013 e il 2014. Da giorni, le forze governative siriane avanzano verso Dayr az Zor da nord, lungo la strada Raqqa-Dayr az Zor, e da ovest, lungo la via Palmyra-Dayr az Zor.