"Morte Hamer, Vittorio Emanuele ha colpe", no diritto all'oblio: responsabilità anche etiche

Confermando l’assoluzione dell’ex direttore di Repubblica Ezio Mauro e di un giornalista dall’accusa di aver diffamato in un articolo del 2007 Vittorio Emanuele di Savoia - il cui ricorso contro i proscioglimenti emessi dalla Corte di Appello di Milano nel 2016 è stato respinto - i supremi giudici esaminano la sparatoria avvenuta all’isola di Cavallo nell’agosto del 1978, a seguito della quale, dopo quattro mesi di calvario, morì il tedesco Dirk Hamer di 19 anni. «Gli elementi indiziari utilizzati nella sentenza dell’appello (gli accertamenti svolti dalla gendarmeria francese, la soluzione data al caso dalla Corte parigina e le intercettazioni effettuate nel carcere di Potenza) costituiscono, effettivamente, un compendio indiziario più che sufficiente - scrive la Cassazione - a suffragare l’opinione che Savoia sia stato assolto dal reato di omicidio volontario, ma non che sia stata esclusa ogni sua responsabilità nel tragico evento di cui egli porta, invece, un carico di responsabilità». I supremi giudici rilevano che i colleghi milanesi sono partiti «dalla constatazione, non smentita dalla difesa, che all’isola di Cavallo furono esplosi, nel corso di un tafferuglio o litigio cui partecipò il Savoia, colpi di pistola e di fucile, uno dei quali raggiunse Dirk Hamer». In un articolo del 13 ottobre 2007, Maurizio Crosetti scrisse, riferendosi al "principe": "Quello che usò con disinvoltura il fucile all'isola di Cavallo, uccidendo un uomo".

Il verdetto prosegue dicendo che è stato «ritenuto pacifico che alcuni colpi furono esplosi dal Savoia, il quale fu condannato, in conseguenza, per detenzione e porto abusivo di una carabina». I giudici francesi, si ricorda, hanno escluso «l'atto volontario» ma non è chiaro se l’assoluzione è riferita all’omicidio volontario o anche a quello colposo e il Savoia «si è ben guardato dal produrre» in causa «la sentenza dell’autorità giudiziaria francese e si è ben guardato dal confortare la sua tesi dell’estraneità al fatto, presentandosi a dibattimento e testimoniando sotto giuramento». Dalle intercettazioni di "Vallettopoli" nel carcere di Potenza - inchiesta del 2006 nella quale Vittorio Emanuele venne arrestato e poi assolto - emerge che il Savoia «confessò di aver sparato più di un colpo di fucile e che uno di essi raggiunse Dirk Hamer, dopo aver attraversato la carena dell’imbarcazione su cui si trovava il malcapitato, oltre a vantarsi di aver "fregato" i francesi». Praticamente nell’intercettazione «rese una confessione, dopo aver mostrato di conoscere esattamente la dinamica» della vicenda, concludono gli "ermellini". Il diritto all’oblio «si deve confrontare col diritto della collettività ad essere informata ed aggiornata sui fatti da cui dipende la formazione dei propri convincimenti, anche quando ne derivi discredito alla persona titolare di quel diritto, sicchè non può dolersi Savoia della riesumazione di un fatto certamente idoneo alla formazione della pubblica opinione», come la morte di Dirk Hamer nel 1978, tanto più che Vittorio Emanuele «è figlio dell’ultimo re d’Italia e, secondo il suo dire, erede al trono». Lo scrive la Cassazione.

La vicenda

Il 18 agosto 1978 sull’Isola di Cavallo (Corsica), Vittorio Emanuele sparò due colpi di carabina (durante una sparatoria) quando si accorse che degli sconosciuti gli avevano rubato il gommone dello yacht. Gli autori del furto sarebbero stati degli ospiti del miliardaro Nicky Pende. Secondo l'accusa (per cui venne arrestato) uno dei proiettili raggiunse lo studente tedesco 19enne Dirk Geerd Hamer, figlio di Ryke Geerd Hamer, che stava dormendo in una barca vicina, che morì nel dicembre dello stesso anno dopo una lunga agonia dovuta alla cancrena di una gamba. Vittorio Emanuele fu prosciolto definitivamente nel novembre del 1991 dalla chambre d’accusation di Parigi dall’accusa di omicidio e condannato a soli 6 mesi per porto abusivo d’armi. Secondo i giudici il colpo che ferì a morte Hamer fu sparato da un’altra arma, mai identificata, impugnata dai ladri sconosciuti. Caso chiuso: ma nel 2006 il principe finì in galera per la cosiddetta inchiesta «vallettopoli» (poi assolto). In carcere venne intercettato in una sorta di «confessione»: «Anche se avevo torto... devo dire che li ho fregati. È davvero eccezionale: venti testimoni, e si sono affacciate tante di quelle personalità importanti. Ero sicuro di vincere. Io ho sparato un colpo così e un colpo in giù, ma il colpo è andato in questa direzione, è andato qui e ha preso la gamba sua, che era steso, passando attraverso la carlinga». La difesa del principe punta sulla trascrizione sbagliata dell'intercettazione. Non così la famiglia del giovane, (il padre del ragazzo è il medico Gerd Hamer noto per praticare metodi di medicina alternativa, al centro a sua volta di numerosi processi e morto di recente).