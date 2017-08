Comuni: Padova torna aderire ad Anci

(ANSA) - PADOVA, 3 AGO - La giunta Comunale ha approvato l'adesione del Comune di Padova all'Anci. Il Comune di Padova è stato membro dell'Anci fino al 2015, quando una delibera della precedente amministrazione aveva disdetto l'iscrizione dal primo gennaio del 2016. L'adesione odierna ha effetto immediato. "E' impensabile che Padova non faccia parte dell'Anci - commenta il sindaco Sergio Giordani- siamo la 14/ma città d'Italia e non possiamo certamente essere tagliati fuori da un tavolo nazionale di confronto e studio delle problematiche delle amministrazioni locali. La Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali è un luogo di confronto e negoziazione politico irrinunciabile. Rimanere fuori da questi strumenti di rappresentanza e confronto non ha senso, perché fa perdere alla città importanti opportunità. Non mi stancherò mai di sottolineare che è col dialogo e con il confronto che si risolvono i problemi, anche i più complessi e che non mi lascerò sfuggire alcuna occasione od opportunità per fare il bene della mia città". (ANSA).