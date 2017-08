Usa: avorio in frantumi a Ny contro commercio illegale

(ANSA) - NEW YORK, 3 AGO - Oltre due tonnellate di oggetti in avorio saranno distrutti a Central Park a New York per protestare contro il commercio illegale. Gli oggetti, alcuni dei quali del valore di migliaia di dollari, sono il risultato di almeno cento elefanti uccisi. La protesta, ribattezzata 'Ivory Crush' (avorio in frantumi) e' un'iniziativa di autorità ambientaliste dello stato di New York in collaborazione con Wildlife Conservation Society e Tiffany & Co. Basil Seggos, assessore alla conservazione ambientale dello Stato, in un evento ad Albany ha detto che negli ultimi 3 anni nello Stato di New York sono stati confiscati oggetti in avorio per un valore di 8,5 milioni di dollari. La vendita di avorio lungo i confini internazionali e' stata proibita dal 1990, tuttavia sia gli Usa che altri Paesi hanno consentito di comprare e vendere avorio a livello nazionale. Anche se il commercio e' regolamentato sono state fornite delle scappatoie ai trafficanti.