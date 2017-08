Roma: Raggi presenta esposto in Procura

(ANSA) - ROMA, 3 AGO - La sindaca di Roma Virginia Raggi si è recata nel pomeriggio in Procura per depositare un esposto relativo a presunte anomalie riscontrate dal suo staff su aziende partecipate del Campidoglio. Le anomalie in questione, secondo quanto si è appreso, farebbero riferimento alle precedenti amministrazioni. Raggi è stata ricevuta dal procuratore Giuseppe Pignatone e dall'aggiunto Rodolfo Maria Sabelli e si è intrattenuta con loro per circa un'ora. Al centro dell'esposto, secondo quanto si è appreso successivamente, ci sarebbero presunte anomalie di carattere tributario riguardanti l'Ipa, Istituto di Previdenza e Assistenza per i dipendenti di Roma Capitale. Domani sarà aperto un fascicolo contro ignoti.