Nuovo incendio in un grattacielo di Dubai, nessun ferito

(ANSA) - DUBAI, 4 AGO - Un incendio è scoppiato poco dopo la mezzanotte a Dubai in una delle torri residenziali più alte al mondo, inghiottendo tra fumo e fiamme parte del grattacielo e scaraventando detriti a terra. Le autorità fanno sapere che l'incendio è sotto controllo e che non ci sono stati feriti. Si tratta della seconda volta in due anni e mezzo che prende fuoco la Torch Tower, 40 piani e 355 metri di altezza.