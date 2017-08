Russiagate, grand jury emette primi mandati

(ANSA) - WASHINGTON, 4 AGO - Il Grand Jury convocato dal procuratore speciale Robert Mueller che guida l'inchiesta sul cosiddetto 'Russiagate' ha emesso mandati relativi all'incontro di Donald Trump Jr con una avvocatessa russa nel giugno 2016. Lo riferisce la Cnn citando una fonte informata. Si tratta di richieste per la consegna di documenti e che richiedono la testimonianza di persone coinvolte in quell'incontro. Le indagini federali in corso stanno guardando ai possibili legami finanziari del presidente americano Donald Trump e del suo entourage con la Russia: si tratterebbe di uno dei filoni di indagine con piu' possibilita' di spingere in avanti l'inchiesta.