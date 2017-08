Aggredirono polizia, Digos arresta anarchici a Torino

(ANSA) - TORINO, 4 AGO - Gli agenti della Digos di Torino hanno eseguito sette misure di custodia cautelare, di cui cinque in carcere e due divieti di dimora, nei confronti di altrettanti anarco-insurrezionalisti che lo scorso 6 aprile aggredirono un gruppo di agenti del commissariato Dora Vanchiglia impegnati in un servizio antispaccio nei giardini Madre Teresa di Calcutta. La Digos, in queste ore, è entrata nello stabile di corso Giulio Cesare 45, da circa un anno occupato dagli antagonisti. Alcuni di loro sono saliti sul tetto.