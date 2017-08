Sicurezza: Polizia, primo 'Daspo urbano' nel Milanese

(ANSA) - MILANO, 4 AGO - Il questore di Milano, Marcello Cardona, ha emesso un cosiddetto 'Daspo urbano' nei confronti di una persona resasi responsabile di reiterati casi di denuncia nel Legnanese. Lo ha comunicato stamani la Questura. Il Daspo urbano è un provvedimento di allontanamento previsto dal Decreto Legge 20 febbraio 2017 n.14, che contempla provvedimenti su richiesta dei sindaci "per chi si è ripetutamente reso protagonista di lesioni al decoro urbano o altri reati con l'allontanamento fino a 12 mesi. Stessa misura, ma per un periodo da 1 a 5 anni, per chi spaccia droga nelle discoteche e locali di intrattenimento". Il 24 luglio scorso il sindaco di Sesto S.Giovanni (Milano) aveva anticipato l'intenzione di utilizzarlo, e ne avrebbe poi chiesto un certo numero al questore di Milano. Tra i primi casi di utilizzo vi sono quello del questore di Firenze, Alberto Intini, che ha utilizzato questo strumento il 15 marzo scorso verso un pusher marocchino di 21 anni.