(ANSA) - ROMA, 4 AGO - Lo scorporo della rete Telecom "è un'idea che hanno in tanti da tempo, non si è potuta realizzare, è una delle strade su cui si può ragionare e discutere". Lo ha affermato il segretario del Pd Matteo Renzi a Radio Anch'io spiegando però che "la scommessa è un grande progetto industriale per il nostro Paese per i prossimi 10 anni. Quali sono i punti su cui intendiamo investire? Abbiamo davanti sei mesi di campagna elettorale, discutiamo di un grande piano industriale per il Paese", ha concluso.