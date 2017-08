Estate: a Genova per imbarchi traghetti code in autostrada

(ANSA) - GENOVA, 4 AGO - Code e rallentamenti in autostrada e in città per l'intenso afflusso di auto e tir che da Genova s'imbarcano sulle navi e i traghetti diretti verso le isole e il nord Africa. Stamane i disagi sono stati più pesanti del solito, come riferiscono dalle centrali operative di polizia stradale e polizia municipale. Le code hanno cominciatosi a formarsi intorno alle 7 al casello di Genova Ovest e via via si sono estese ai tracciati autostradali della A10 e A7 e alla viabilità urbana creando molti disagi al traffico cittadino nella zona di accesso al terminal traghetti. La situazione è gradualmente tornata alla normalità dopo le nove con la partenza dei primi traghetti per le isole. (ANSA).