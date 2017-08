(ANSA) - FERRARA, 4 AGO - Ha sparato alla moglie 73enne e al figlio 48enne, uccidendoli. Ha dato fuoco all'abitazione, che si affaccia su via Boccaleone e su piazzale Bartoluzzi in pieno centro a Ferrara, e poi è uscito dalla palazzina: compiute poche centinaia di metri, si è sparato. Protagonista della vicenda, accaduta nella prima mattinata, un uomo, un antiquario di 77 anni. A quanto si è appreso, oggi a mezzogiorno, l'ufficiale giudiziario avrebbe dovuto dare corso allo sfratto esecutivo della famiglia dall'abitazione. Un mese fa era avvenuto il primo accesso di sfratto non eseguito perché la casa era piena di mobili e da svuotare.(ANSA).