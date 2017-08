Cadavere fidanzata in auto: Mazzega non risponde al gip

(ANSA) - UDINE, 4 AGO - Si è avvalso della facoltà di non rispondere, nell'udienza di convalida davanti al gip di Udine, Francesco Mazzega, l'uomo di 36 anni da lunedì sera in stato di fermo con l'accusa dell'omicidio della fidanzata Nadia Orlando. L'udienza, svoltasi nel reparto di psichiatria dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dove l'uomo è ricoverato da mercoledì pomeriggio, è durata pochi minuti. "Non sembra che il giovane versi in una condizione di scompensi psichiatrici veri e propri, è più una paura del carcere che chiunque potrebbe avere", ha spiegato il Procuratore capo Antonio De Nicolo. Per l'avvocato Annaleda Galluzzo Mazzega ''è prostrato. Sta rielaborando i fatti ed è sotto choc. E' entrato in una sorta di trauma''. (ANSA).