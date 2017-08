(ANSA) - KIGALI, 4 AGO - Lunghe file oggi ai seggi elettorali a Kigali, in Ruanda, per le elezioni presidenziali che vedono favorito il presidente Paul Kagame, secondo il quale l'appuntamento odierno sarà "solo una formalità" per la sua rielezione. Kagame, che nel 2010 ha vinto con il 93% dei voti, corre contro Frank Habineza del Partito dei Verdi Democratici e il candidato indipendente Philippe Mpayimana. I seggi chiuderanno alle 15 ora locale (le 17 in Italia). Nel complesso gli elettori registrati sono 6,9 milioni e ieri hanno votato oltre 44.000 cittadini residenti all'estero.