(ANSA) - TEL AVIV, 04 AGO - L'ex capo del gabinetto di Benyamin Netanyahu Ari Harow ha sottoscritto oggi un accordo di cooperazione con la polizia in due indagini che secondo la stampa vedono il premier sospettato di corruzione e frode. Lo riferiscono Haaretz e la rete televisiva Canale 10. Harow, precisa Haaretz, e' stato due volte capo del gabinetto di Netanyahu: nel 2009, per un anno, e poi di nuovo nel 2014. Nel 2015 e' stato sospettato di frode. Non e' noto cosa abbia ottenuto in cambio della sua disponibilita' a cooperare adesso con gli investigatori.