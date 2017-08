Fb blocca pagina satira su Chiara Appendino

(ANSA) - TORINO, 4 AGO - Facebook ha bloccato per una settimana la pagina 'Chiara Appendino proibisce cose', che ironizza sui recenti divieti dell'amministrazione comunale, in particolare quelli contro la cosiddetta 'mala-movida'. Creata da Andrea Federico Cecchin, stampatore pubblicitario di 33 anni con la passione per la satira, famoso per le immagini virali sul web di Matteo Renzi in bicicletta, in poche settimane ha raccolto migliaia di like, oltre 33 mila. Fino, appunto, allo stop imposto dagli amministratori del social. "Non sono molte le pagine che fanno satira come si deve - è stata la pronta risposta via social della Appendino -. La vostra è di sicuro una di quelle. E non immaginate quanto la apprezzi. Spero torniate più carichi di prima!". Cecchin ha invitato la prima cittadina per una birra in Santa Giulia, la piazza teatro degli scontri dello scorso 20 giugno tra polizia e centri sociali che protestavano contro i divieti. "Ci aggiorniamo per l'ultima settimana di agosto?", il sì della Appendino. (ANSA).