Un gioco per sfida si è trasformato in tragedia per una bambina di otto anni della Florida. La piccola è morta per le conseguenze delle ferite riportate dopo aver bevuto acqua bollente da una cannuccia.

L’episodio è avvenuto lo scorso marzo ma la bimba è morta qualche giorno fa dopo aver avuto problemi respiratori. Secondo quanto raccontato dalla madre, dopo aver visto un video su YouTube di qualcuno che beveva appunto acqua bollente con una cannuccia, la piccola aveva deciso di fare una scommessa con la cuginetta e di provare a fare la stessa cosa.

E’ finita in ospedale con gravi ustioni interne e i medici le hanno praticato una tracheotomia. La bambina non si è mai ripresa completamente e qualche giorno fa una nuova crisi respiratoria le è stata fatale.