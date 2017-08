Migranti: Di Maio a Renzi, pugno ferro Ong? Faccia di bronzo

(ANSA) - ROMA, 4 AGO - "Pugno di ferro? Faccia di bronzo! L'ipocrisia di Matteo Renzi non ha eguali. Oggi dice che bisogna usare il "pugno di ferro" contro le Ong che hanno contatti con gli scafisti, peccato però che quando sollevai io il tema in aprile si mise a sparare a zero sul MoVimento 5 Stelle e sulla mia persona. "Faccia di bronzo", altro che "pugno di ferro". Prima mi attaccava, oggi fa il pappagallo e ripete principi che noi abbiamo già messo nero su bianco in una proposta di legge a prima firma Alfonso Bonafede". Lo scrive in un post su facebook il vice presidente della Camera M5S Luigi Di Maio. "Invece di rilasciare interviste qua e là si chiami il suo partito e gli chieda di portare in aula la nostra pdl, che prevede di attribuire alle unità nel Mediterraneo i poteri dell'autorità giudiziaria. Solo in questo modo riusciremo a supportare il lavoro delle Procure che stanno lavorando".