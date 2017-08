Rincorre il compagno e lo accoltella alla schiena

(ANSA) - GENOVA, 4 AGO - Al termine di una lite con il compagno lo ha aggredito, l'uomo è fuggito, ma è stato inseguito, minacciato di morte e accoltellato alla schiena. La donna è stata arrestata. All'arrivo degli agenti ha ancora minacciato l'uomo: "Se mi denunci ti uccido". E' successo alla periferia di Genova, in Valpolcevera. La donna, 40 anni, è accusata di lesioni aggravate e minacce. L'uomo, di 31 anni, è stato giudicato guaribile in 15 giorni. Il trentenne ha svelato che già in passato la compagna lo aveva picchiato e minacciato procurandogli delle ferite e delle fratture con pugni e calci, lesioni riscontrate dai medici in ospedale. Il giudice dopo avere confermato l'arresto ha rimesso in libertà la donna, ma le ha imposto il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dal compagno.