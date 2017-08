(ANSA) - ROMA, 4 AGO - "Considero incomprensibile la posizione di Forza Italia espressa da Gianfranco Miccichè. Dire che non sosterranno Nello Musumeci perché ha chiesto l'esclusione di chi oggi governa con Crocetta, tra tutti i motivi che si potevano trovare, è l'unico non serio. Berlusconi ci dica se condivide la posizione di chi, nel suo partito, vuole rompere la coalizione di centrodestra per andare in soccorso ad Alfano". Lo afferma il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.