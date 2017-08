Usa: primo compleanno per Obama da comune cittadino

(ANSA) - NEW YORK, 4 AGO - Primo compleanno per Barack Obama da comune cittadino. L'ex presidente, infatti, festeggia oggi 56 anni e per la prima volta dopo otto anni sarà lontano dai riflettori. Lo scorso anno c'è stata una grande festa alla Casa Bianca con ospiti vip come Beyonce' e Jay Z, l'anno precedente aveva invece cenato in un lussuoso ristorante di Washington D.C.. Non si sa come Obama festeggerà quest'anno. Intanto su Instagram sono arrivati gli auguri della moglie Michelle. "Un anno più vecchio - si legge nel post - ma lo stesso ragazzo eccezionale che ho sposato 25 anni fa. Buon compleanno @BarackObama, ti vogliamo un sacco di bene". L'augurio e' stato corredato da una vecchia foto in cui si vede l'ex presidente con Michelle e le figlie Malia e Sacha nell'intento di soffiare su una candeline a forma di numero 43.