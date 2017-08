(ANSA) - CERTALDO (FIRENZE), 4 AGO - "Siamo contenti dei primi risultati che confermano che siamo ripartiti. Oggi abbiamo visto i dati della crescita, che quando si diceva noi non ci credeva nessuno, ma benessere è non solo indice del pil, ma donne e uomini che si riconoscono e stanno bene insieme". Lo ha detto il segretario del Pd Matteo Renzi alla festa dell'Unità a Certaldo (Firenze) per la presentazione di Avanti.