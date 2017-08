Detenuto cileno evade durante un permesso premio

Sono in corso le ricerche di un detenuto cileno, recluso da meno di un anno nel carcere di Cremona con fine pena marzo 2018, che è sparito approfittando di un permesso premio regolarmente concesso dal magistrato del competente tribunale di sorveglianza. Risulta evaso e latitante.

E' scappato da una finestra del bagno di un polo di accoglienza gestito dalla Caritas Cremonese a Zanengo (Cremona), la "Isla de' Burro", dove era momentaneamente ospite e dove avrebbe dovuto prestare servizio di volontariato nell'ambito delle attività di Pet Therapy per diversamente abili che in quel centro si svolgono.

Claudio Gutierrezz di 49 anni risulta pregiudicato per reati vari, dal sequestro di persona al possesso di armi, al furto, alla rapina e allo spaccio di droga. E' sospettato di appartenere a una banda di latinos che controllano fette di territorio e di traffici illeciti tra Milano e l’hinterland, dove il sud-americano risulta residente, nella zona di via Padova, e dove si suppone possa essere tornato, per nascondersi lì, coperto da complicità che certamente non gli mancano.