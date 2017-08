"Non riesco a pagare gli stipendi", imprenditore si uccide

Sulla scrivania della sua azienda metalmeccanica di Umbertide ha lasciato dei fogli per spiegare i motivi di quanto sarebbe successo di lì a poco. Parlando delle sue difficoltà economiche e dell’impossibilità di poter pagare gli operai. Poi l’imprenditore, di 60 anni, si è suicidato. Impiccandosi in uno dei locali della fabbrica.

Un episodio avvenuto ieri. La polizia ha subito avviato accertamenti. Dall'esame di documenti e testimonianze acquisite dagli investigatori è emerso finora un quadro di difficoltà legato alla crisi. Che avrebbe portato l’imprenditore al suicidio.

Nel messaggio lasciato, l’uomo fa riferimento al fatto che le banche non gli avrebbero fatto più credito e all'impossibilità di saldare gli stipendi a tutti i dipendenti. Una trentina nel sito di Umbertide e un altro centinaio in imprese, gestite anche con i figli, del suo gruppo che occupa soprattutto stranieri. Alcuni degli operai - è emerso dagli accertamenti - avrebbero comunque ricevuto parte del denaro proprio a ridosso del suicidio.

Nella lettera di addio l’imprenditore si è rivolto anche a un avvocato suo amico chiedendogli di occuparsi della famiglia. Poi ha raggiunto un sottoscala e si è impiccato. A trovarlo un suo collaboratore ma per il sessantenne non c'era più nulla da fare.

Eppure l’uomo era apparso sereno a chi lo aveva incontrato mentre raggiungeva la fabbrica. Dove però l’attività era ferma per uno sciopero proclamato proprio per protestare contro il mancato pagamento degli stipendi.

Sembra che l’imprenditore fosse atteso dalla firma di un accordo con i sindacati per il pagamento rateale ai dipendenti di quanto dovuto. Appuntamento al quale non è però mai arrivato.

«C'eravamo sentiti il giorno prima e avevamo raggiunto un’intesa. Siamo sconvolti» ha detto un sindacalista.

Sul suicidio gli investigatori non hanno dubbi. Dopo i primi accertamenti il corpo è stato subito restituito alla famiglia per i funerali. Intanto il Comune di Umbertide e il sindaco Marco Locchi stanno seguendo l’evolversi della situazione. Lunedì i lavoratori dell’azienda si riuniranno in assemblea in una sala messa a disposizione dal municipio.