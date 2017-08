Clima: Onu, Guterres, decisione Usa grande delusione

(ANSA) - NEW YORK, 5 AGO - "La decisione degli Stati Uniti di ritirarsi dall'accordo di Parigi è una grande delusione": così il portavoce dell'Onu ha ricordato le parole del segretario generale Antonio Guterres, commentando la comunicazione ricevuta da Washington di volersi sfilare dall'intesa. "È fondamentale che gli Usa rimangano leader sul clima e lo sviluppo sostenibile", ha aggiunto dicendosi in attesa di "impegnarsi con il governo americano per costruire un futuro sostenibile per i nostri figli e le generazioni future". Il portavoce ha ricordato che ai sensi dell'articolo 28 dell' accordo di Parigi, una parte può ritirarsi in qualsiasi momento dopo 3 anni dalla data in cui l'accordo è entrato in vigore nel Paese, e tale revoca avrà effetto dopo un anno dalla data di ricezione da parte del Depositario della notifica di recesso. Gli Usa hanno accettato l'intesa il 3 settembre 2016, e l'accordo è entrato in vigore per gli Usa il novembre 2016.