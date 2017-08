Rapita a Milano modella inglese, dietro 'vendita' su Rete?

(ANSA) - MILANO, 5 AGO - Una modella inglese ventenne è stata attirata in un finto set cinematografico nei pressi della Stazione Centrale di Milano: drogata e sequestrata è stata poi messa in 'vendita' forse a fini sessuali sul cosiddetto dark web partendo da una base d'asta in Bitcoin equivalente a circa 300 mila euro. Lo scrive il Corriere della Sera. Il sequestro si è verificato dall'11 al 17 luglio: la ragazza è stata rilasciata da uno dei carcerieri, un anglo-polacco fermato dalla polizia e che avrebbe confessato. La giovane sarebbe stata liberata perché ha un figlio, cosa che contrasterebbe con le 'regole' dell'organizzazione. Non si è ancora capito se sia stato un sequestro con contestuale truffa sul web a danno degli ipotetici acquirenti o se invece l'obiettivo era davvero un rapimento di neoschiavisti online del sesso. Di certo - si legge nell'articolo - è che la Squadra Mobile e la Procura antimafia procedono per sequestro di persona a scopo di estorsione. E' anche sicuro che la giovane è stata stordita con ketamina.