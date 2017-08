(ANSA) - AMATRICE (RIETI), 5 AGO - "Oggi riapriamo ad Amatrice il supermercato, le persone potranno fare la spesa vicino a casa e non dovranno più fare 25 km. La Regione Lazio sta investendo quasi 30 milioni di euro per far tornare i commercianti e ripartire l'economia. È dura ma insieme possiamo farcela". È quanto scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.