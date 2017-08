Si rompe conduttura, 32 comuni campani senz'acqua

(ANSA) - CASERTA, 5 AGO - Trentadue comuni campani - 12 della provincia di Napoli, 19 del Casertano e uno del Beneventano - si sono svegliati questa mattina senza'acqua a causa della improvvisa rottura, avvenuta ieri sera, di un adduttore idrico in corrispondenza del comune di Ruviano, nell'Alto Casertano. La Protezione Civile della Regione Campania spiega che è in atto l'intervento di riparazione del grande adduttore idrico ubicato tra Gioia Sannitica e Ruviano; intervento che terminerà nel pomeriggio. Sono senz'acqua, nel Casertano, il capoluogo Caserta, i centri di Ruviano, Caiazzo, Castel Morrone, Bellona, Piana di Monteverna, Pontelatone, Alife, Baia e Latina, Alvignano, Vitulazio, Camigliano, Pastorano, Pignataro Maggiore, Giano Vetusto, Maddaloni, Cervino, Santa Maria a Vico e Orta di Atella; nel Sannio interruzione ad Amorosi, mentre nel napoletano i centri in difficoltà sono Caivano, Afragola, Casoria, Acerra, Pomigliano d'Arco, Casalnuovo, Cercola, Casavatore, Arzano, Pozzuoli, Monte di Procida, Bacoli.