(ANSA) - CITTA' DI CASTELLO (PERUGIA), 5 AGO - Vacanza in Umbria per l'ex premier britannico Tony Blair che ha trascorso diversi giorni nella zona di Città di Castello insieme alla moglie e ai figli. In questa occasione ha incontrato anche la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, e l'assessore Fernanda Cecchini. Blair e la famiglia hanno trascorso qualche giorno in una delle strutture dell'editore e magnate russo Evgeny Lebedev che ha alcune proprietà tra Città di Castello, Umbertide e Perugia. Una foto dell'ex premier e della presidente umbra è stata pubblicata da quest'ultima su suo profilo Facebook. Marini non ha voluto parlare dell'incontro durato circa due ore. Al centro del cordiale colloquio ci sarebbero comunque stati diversi argomenti, tra cui la questione migranti e il Pd di Matteo Renzi. Blair avrebbe tra l'altro rivelato di essere stato a Perugia e al Lago Trasimeno con la famiglia già prima della sua elezione. (ANSA).