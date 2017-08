Brasile, nuovo invio forze armate nelle favelas a Rio

(ANSA) - SAN PAOLO, 5 AGO - Oltre 3.500 soldati brasiliani sono stati inviati nelle favelas a nord di Rio de Janeiro con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza e arginare le violenze. Le forze armate sono entrate nelle comunità di Complexo do Lins (una delle più grandi) e a Camarista Meier nelle prime ore del mattino. Il ministro della Difesa Raul Jungmann ha precisato a Globo TV che i soldati resteranno nell'area per tutto il tempo che sarà necessario. La scorsa settimana 8.500 soldati erano stati dispiegati a Rio per combattere le bande criminali organizzate che controllano molte favelas. La tv brasiliana ha mandato in onda alcune immagini che mostrano i soldati con fucili automatici seduti sui carri armati mentre pattugliano le favelas.