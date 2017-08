Charlie:medico Londra, Papa e Trump hanno prolungato dolore

(ANSA) - LONDRA, 5 AGO - Ha criticato i commenti del Papa e di Trump sulla vicenda del piccolo Charlie Gard e allo stesso tempo ha difeso lo staff medico del Great Ormond Street Hospital che aveva preso in cura il piccolo di 11 mesi. La critica arriva da uno degli operatori sanitari dell'ospedale londinese che ha scritto un articolo anonimo sul Guardian definendo tutta la vicenda e soprattutto i commenti comparsi in rete una sorta di "soap opera". Il personale dell'ospedale - scrive - "ha amato questo bambino", ma si è anche reso conto che si era arrivati al punto che non si poteva fare altro per aiutare Charlie. Nell'articolo si sostiene che il bambino ha sofferto molto più di quanto avrebbe dovuto anche a causa degli interventi del Papa, del presidente Donald Trump e del ministro degli Esteri britannico Boris Johnson. Parole dure anche contro i social media e ai commenti in rete: "Avete contribuito al dolore della famiglia, avete combattuto una battaglia di cui non sapete nulla, e non è stata di aiuto a nessuno".