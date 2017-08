Venezuela: pressing Mercosur, ad un passo sospensione

(ANSA) - SAN PAOLO, 5 AGO - Il Venezuela potrebbe essere essere sospeso in modo "indefinito" dal Mercosur per il mancato rispetto della 'clausola democratica' del gruppo sudamericano, i cui ministri degli esteri si incontrano oggi in Brasile. Il Brasile, che ha la presidenza di turno del gruppo del quale fanno parte anche Argentina, Uruguay e Paraguay, "proporrà la sospensione fino a che la democrazia non torni nel paese", ha anticipato il ministro degli esteri di Brasilia, Nunes Ferreira. "Avere una dittatura nel continente sudamericano è un fatto intollerabile, in Venezuela l'ordine democratico si è rotto", ha aggiunto Ferreira. Alla fine dell'anno scorso Caracas era già stata sospesa dal Mercosur: la condanna che dovrebbe essere approvata a San Paolo rappresenta quindi una nuova ferma condanna politica da parte del raggruppamento regionale, in particolare dopo l'insediamento ieri a Caracas dell'assemblea costituente voluta dal presidente Nicolas Maduro.