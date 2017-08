Libia: inviato Onu Salamé a Tripoli incontra Sarraj

(ANSAmed) - ROMA, 5 AGO - Il nuovo rappresentante speciale dell'Onu per la Libia, Ghassan Salamé, è giunto oggi a Tripoli dove ha incontrato il il presidente del Consiglio presidenziale libico Fayez al Sarraj. Previsto anche un incontro con il ministro degli Esteri libico Mohamed Taher Siala. Lo scrive l'agenzia egiziana Mena. "Assumo il mio ruolo con grande rispetto per la sovranità della Libia, la sua unità e la sua indipendenza". Così in un tweet la missione Onu per la Libia (Unsmil) riferendo della prima visita in Libia di Salamé.