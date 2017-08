Russia: Putin in vacanza, pesca su laghi a sud della Siberia

(ANSA-AP) - MOSCA, 5 AGO - A pesca sui laghi nel sud della Siberia. Vacanze sportive, ma anche un po' di relax per il presidente russo Vladimir Putin, immortalato in una sequenza di fotografie che lo ritraggono a torno nudo mentre prende il sole o a spasso per i boschi. Il leader del Cremlino, 64 anni, era accompagnato dal ministro della Difesa Serghiei Shoigu e altri ufficiali. Il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, ha detto che il presidente ha impiegato due ore per pescare un luccio durante mercoledì scorso. L'uomo forte del Cremlino non è nuovo a farsi riprendere in simili atteggiamenti. In passato aveva mostrato il suo fisico muscoloso in alcune foto che lo ritraevano con i bicipiti in evidenza o mentre pilotava dei caccia o montava un cavallo.