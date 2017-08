(ANSA) - CAGLIARI, 5 AGO - Ancora una giornata da record in Sardegna per il caldo. Negli ultimi tre giorni il termometro ha raggiunto quasi i 44 gradi, la situazione non è migliorata con l'assenza di vento ed un'aria asfissiante. Secondo i dati registrati dalle varie stazione del'Arpas, si sono toccati i 42,7 gradi a Dorgali, ad Ottana 41,9, seguita da Oliena con 41,4, sulla fascia centro orientale dell'Isola. Per domenica la situazione non cambierà. Secondo le previsioni dell'Arpas le massime saranno comprese fra i 44 gradi di Dorgali e i 33 di Valledoria, anche se in media il termometro non dovrebbe scendere sotto i 38 gradi. (ANSA).