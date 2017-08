Charlie 'se n'è andato in 12 minuti'

(ANSA) - ROMA, 5 AGO - Il piccolo Charlie Gard "se n'è andato in 12 minuti". A raccontare gli ultimi momenti di vita del figlio, affetto da una rara malattia incurabile, è la mamma, Connie Yates. Una drammatica testimonianza raccolta dal Daily Mail. "Charlie ha aperto gli occhi e ci ha guardato per l'ultima volta e poi li ha chiusi e se n'è andato. Ci avevano detto che che sarebbe morto 5 o 6 minuti dopo aver staccato le macchine, ma il suo cuore ha smesso di battere dopo 12 minuti". I genitori, subito dopo la morte avvenuta in un hospice, l'hanno portato a casa. "Una volta arrivati è stato bellissimo sedersi e vederlo, lì, disteso come un bambino qualunque - aggiunge la donna - Non più circondato dai macchinari e nulla che oscurasse il suo bellissimo faccino. Vedere il nostro Charlie, a casa, dormire nella sua culla, proprio dove doveva essere".